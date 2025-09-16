Studenti del Signorelli all’università

Mentre ieri ha preso ufficialmente il via il nuovo anno scolastico, per sette studenti del Liceo Classico "Luca Signorelli" di Cortona il rientro sui banchi è stato arricchito da un’esperienza speciale. Dal 9 al 12 settembre, infatti, Lorenzo Bonanni, Rebecca Contra, Agata Luisa Marconi, Chiara Novello, Teresa Salvadori, Agnese Scorziello e Miriam Sposato delle classi 5A e 5B hanno partecipato alla Scuola Estiva Interdisciplinare organizzata dall’ Università di Siena nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, ospitata al Polo Didattico di San Miniato. Un’occasione che li ha visti protagonisti di lezioni magistrali in Biologia, Biotecnologie, Geologia e Chimica, con la possibilità di vivere anche la dimensione pratica dei laboratori universitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

