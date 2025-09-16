Studente 14enne derubato della sua bici Un imprenditore gliene regala una nuova
AGI - "Ho il cuore grande e mi sono commosso: appena ho letto la notizia sui social ho deciso di fare un regalo a questo ragazzo e restituirgli un po' di speranza ". Così all'AGI Francesco Lopolito, imprenditore barlettano e titolare di un negozio specializzato nella vendita di bici elettriche, ha scelto di rispondere a un appello arrivato da Pordenone. La storia dello studente e l'appello sui social. La storia è quella di un ragazzo di 14 anni che ogni giorno si sveglia all'alba per raggiungere il liceo musicale di Portogruaro. Da Gemona del Friuli prende tre treni e percorre in bicicletta il tratto fino alla stazione. 🔗 Leggi su Agi.it
