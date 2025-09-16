Studente 14enne derubato della sua bici Un imprenditore gliene regala una nuova

Agi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Ho il  cuore grande  e mi sono commosso: appena ho letto la  notizia sui social  ho deciso di fare un  regalo  a questo ragazzo e restituirgli un po' di  speranza ". Così all'AGI  Francesco Lopolito,  imprenditore barlettano  e titolare di un  negozio specializzato nella vendita di bici elettriche, ha scelto di rispondere a un  appello  arrivato da Pordenone. La storia dello studente e l'appello sui social. La storia è quella di un  ragazzo di 14 anni  che ogni giorno si sveglia all'alba per raggiungere il  liceo musicale di Portogruaro. Da  Gemona del Friuli  prende tre treni e percorre in  bicicletta  il tratto fino alla stazione. 🔗 Leggi su Agi.it

studente 14enne derubato della sua bici un imprenditore gliene regala una nuova

© Agi.it - Studente 14enne derubato della sua bici. Un imprenditore gliene regala una nuova

In questa notizia si parla di: studente - 14enne

Studente 14enne derubato della sua bici. Un imprenditore gliene regala una nuova; Da Barletta il gesto di generosità per Lorenzo, studente derubato della bici; Studente 14enne rapinato in treno dai maranza mentre torna a casa da scuola.

studente 14enne derubato sua"Ha tentato di baciarmi a casa sua". Insegnante di una scuola superiore accusato da uno studente di 14 anni - Proponendogli di fornirgli ripetizioni nelle materie un po’ più complesse, lo aveva invitato a casa. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Studente 14enne Derubato Sua