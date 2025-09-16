Scintille a distanza e attimi di tensione nel corso della puntata di martedì 16 settembre di È sempre Cartabianca, su Rete 4. Ospiti di Bianca Berlinguer oltre a Mauro Corona ci sono Enzo Iacchetti, attore e comico da tempo sostenitore della causa palestinese, ed Eyal Mizrahi presidente della federazione Amici Di Israele. Lo scontro si accende subito con le due narrazioni, quella di Iacchetti e quella di Mizrahi, che sono all'opposto. "Dovevi dirmi che c'era una persona priva di ragionamento, non voglio ascoltare queste stron***e, mi alzo e me ne vado", sbotta l'attore con Berlinguer che fatica a tenerlo in collegamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Stron*o ti prendo a pugni", Iacchetti perde la testa contro l'israeliano