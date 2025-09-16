Stroncone spazio espositivo permanente presso la galleria dell’ascensore comunale | come partecipare
A Stroncone è stata da poco approvata in Giunta comunale la proposta dell’assessore alla cultura Annalisa Spezzi per l'istituzione di uno spazio espositivo permanente presso la galleria dell'ascensore comunale di Piazza San Giovanni. Lo spazio, che verrà denominato "Galleria d'Arte San Giovanni". 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: stroncone - spazio
?Programma e menù del 22 agosto! Gli appuntamenti della terza giornata dell’Agosto Stronconese! Scorri per scoprire il menù della Locanda dei Briganti adatto a tutti i gusti ed esigenze! Per info e prenotazioni: 371 7719549 3 turni disponibili (19:3 - facebook.com Vai su Facebook
Stroncone, spazio espositivo permanente presso la galleria dell’ascensore comunale: come partecipare.
Pier Giorgio Frassati: Torino, in mattinata inaugurazione dello spazio espositivo permanente “Verso l’Alt(r)o” - Nell’ambito del “Frassati day”, è in programma nella mattinata di oggi, a Torino, l’inaugurazione di “Verso l’Alt(r)o”. Come scrive agensir.it