Striano | Il nido comunale Lotto 0 è ospitato nel Plesso Salvemini dell’IC Scialoja Rodinò

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli rende noto che, presso il Plesso Salvemini dell’ l’IC Scialoja Rodinò, grazie alla fattiva collaborazione della Dirigente Scolastica Rossella Stornaiuolo, è attualmente ospitato il nido comunale Lotto 0. Nella giornata di oggi sono stati completati da parte della Municipalità lavori di adeguamento dei bagni per renderli funzionali alle esigenze del nido che ha appena avviato le sue attività. Il Plesso Salvemini dell’IC Scialoja Cortese Rodinò ospita il nido in ampi spazi che sono stati adeguati e puliti in tempo record ed anche i lavori per la rifunzionalizzazione ed adeguamento dei bagni sono stati realizzati con grande velocità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

