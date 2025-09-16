Striano | Il nido comunale Lotto 0 è ospitato nel Plesso Salvemini dell’IC Scialoja Rodinò
Tempo di lettura: < 1 minuto L’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli rende noto che, presso il Plesso Salvemini dell’ l’IC Scialoja Rodinò, grazie alla fattiva collaborazione della Dirigente Scolastica Rossella Stornaiuolo, è attualmente ospitato il nido comunale Lotto 0. Nella giornata di oggi sono stati completati da parte della Municipalità lavori di adeguamento dei bagni per renderli funzionali alle esigenze del nido che ha appena avviato le sue attività. Il Plesso Salvemini dell’IC Scialoja Cortese Rodinò ospita il nido in ampi spazi che sono stati adeguati e puliti in tempo record ed anche i lavori per la rifunzionalizzazione ed adeguamento dei bagni sono stati realizzati con grande velocità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: striano - nido
Asilo Nido Comunale “Giuseppe Piazzi” - facebook.com Vai su Facebook
Nidi comunali, al via le prove di carico per la riapertura di Laghetto e Maranda. Striano: "Lavoriamo per evitare gli spostamenti delle famiglie" https://ift.tt/k7WmuTE - X Vai su X
Nidi comunali, al via le prove di carico per le riaperture. Striano: Lavoriamo per evitare gli spostamenti delle famiglie; Lavori all'Arenella, come cambia la viabilità nella zona fino a gennaio; Refezione scolastica, come potrebbero cambiare le tariffe a Napoli: aumentano le fasce di contribuzione.
Nidi comunali, al via le prove di carico per la riapertura di Laghetto e Maranda. Striano: "Lavoriamo per evitare gli spostamenti delle famiglie" - Sono in corso le prove di carico sui due plessi, un passaggio tecnico fondamentale per ottenere l'a ... msn.com scrive
Scuola, 128 nuove maestre per i nidi e le scuole dell'infanzia di Napoli - Sono partite le procedure di assunzione a tempo determinato per 128 nuove maestre destinate ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali di Napoli. Da napolitoday.it