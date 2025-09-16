Stretta anti-alcol e bivacchi L’ordinanza estiva scade Il Comune valuta la proroga

Di certo è servita: non si può dire che abbia annullato i comportamenti al limite dell’illecito e le situazioni a rischio, ma ha certo contribuito a ridurre gli episodi che, negli ultimi mesi, avevano preoccupato residenti e commercianti di tutta l’area. Il riferimento è all’ ordinanza che, per tutta l’estate, attraverso una serie di limitazioni sul consumo di alcol, ha cercato di rimettere in sesto la situazione nella Ztl di via Venegoni, nel quartiere Oltrestazione, e nella zona circostante. Un intervento che, a fine settembre, è però in scadenza e che l’ amministrazione comunale dovrà decidere se rinnovare o meno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stretta anti-alcol e bivacchi. L’ordinanza estiva scade . Il Comune valuta la proroga

In questa notizia si parla di: stretta - anti

Un’estate senza alcool. Restano le ordinanze anti degrado e stretta sui negozi di alimentari

Gioco online e slot machine nei locali, stop ai divieti troppo rigidi: la Consulta boccia la stretta "anti-ludopatia"

Dalla “stretta” anti-diplomificio alla digitalizzazione obbligatoria: cos’è cambiato davvero per le scuole paritarie con la nuova legge che promette trasparenza, controlli e regole più rigorose per studenti e gestori?

Roma, la ‘super variante’ per il maxi hotel di lusso arriva in Campidoglio: intanto la Giunta prepara la stretta anti-B&B - facebook.com Vai su Facebook

Usa, la stretta sui vaccini anti-Covid di Kennedy jr: saranno gratis solo per le categorie fragili - X Vai su X

Stretta anti-alcol e bivacchi. L’ordinanza estiva scade . Il Comune valuta la proroga; Legnano, stretta sulla sicurezza: nuova ordinanza anti alcol e bivacchi nella zona della stazione; Ordinanza “anti maranza”. Stretta su bivacchi e alcol. Stazione e centro sorvegliati.

Stretta anti-alcol e bivacchi. L’ordinanza estiva scade . Il Comune valuta la proroga - Il riferimento è all’ordinanza che, per tutta l’estate, attraverso una serie di limitazioni sul consumo di alcol, ha cercato di rimettere in sesto la situazione nella Ztl di via Venegoni, nel ... Secondo ilgiorno.it

Stretta sull’alcol, la Cna prova a mediare: «Non si possono penalizzare le attività» - PORTO SAN GIORGIO Giro di vite sull’alcol, Cna preoccupata per gli esercenti chiede una mediazione. Come scrive corriereadriatico.it