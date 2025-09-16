Strappa il marsupio ad un turista polacco 33enne individuato ed arrestato dalla polizia
La polizia ha arrestato un pregiudicato catanese di 33 anni per furto con strappo. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, impegnati in uno dei tanti servizi di controllo e di pattugliamento del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: strappa - marsupio
Fox Camolite Shoulder Wallet è un comodo marsupio che vi consente di vestirvi leggeri e avere tutti i vostri oggetti “preziosi” sempre con voi, al sicuro e in un unico posto! #buffetteriacarpfishing #foxcamolite #pagliarinifishingstore #foxshoulderbag - facebook.com Vai su Facebook
Strappa il marsupio ad un turista polacco, 33enne individuato ed arrestato dalla polizia.
Catania, strappa il marsupio a un turista polacco: arrestato - La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato catanese di 33 anni per furto con strappo, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Da catanianews.it
Catania, scippa il marsupio a turista polacco e fugge ma lo smartphone lo tradisce: 33enne arrestato - Arrestato a Catania un pregiudicato di 33 anni: aveva rubato il marsupio di un turista polacco in via Fornaciai. Secondo corrieretneo.it