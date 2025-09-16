Strage di Bologna revocata la semilibertà all’ex Nar Gilberto Cavallini | Incompatibile con l’isolamento diurno

La semilibertà concessa nel 2017 a Gilberto Cavallini, 73 anni, ex militante dei Nuclei Armati Rivoluzionari (Nar), è stata revocata. La decisione è stata presa dal magistrato di Sorveglianza di Spoleto. Una scelta che arriva dopo la richiesta avanzata dalla Procura generale di Bologna, a seguito della condanna definitiva all’ergastolo inflitta a Cavallini lo scorso gennaio per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Nell’attentato persero la vita 85 persone e oltre 200 rimasero ferite. Il provvedimento porta la firma del magistrato Fabio Gianfilippi, che ha disposto la cessazione del beneficio per l’ex terrorista, attualmente detenuto nel carcere di Terni. 🔗 Leggi su Open.online