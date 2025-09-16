Strage di Bologna revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini Era stato condannato all’ergastolo
Revocata la semilibertà, concessa nel 2017, a Gilberto Cavallin i, 73 anni, ex Nar a gennaio condannato in via definitiva all’ergastolo per la strage del 2 agosto 1980. La decisione è del magistrato di Sorveglianza di Spoleto, che accoglie la richiesta della Procura generale di Bologna. Il magistrato Fabio Gianfilippi ha disposto la cessazione della misura per Cavallini, detenuto a Terni, in seguito alla pronuncia della Corte di assise di appello bolognese che ha rideterminato in 3 gli anni di isolamento, aggiungendone uno dopo l’ultima condanna. Isolamento ancora da eseguire e che, per il magistrato, è incompatibile con la semilibertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
