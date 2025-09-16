Strage Bologna stop semilibertà ex Nar

23.58 E' stata revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini, 73 anni, ex Nar, condannato a gennaio in via definitiva all'ergastolo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980. La decisione è legata alla pronuncia della Corte di assise di appello bolognese, che ha rideterminato in 3 gli anni di isolamento, aggiungendone uno dopo l'ultima condanna. Isolamento ancora da eseguire e che, per il magistrato di Sorveglianza, è incompatibile con la semilibertà. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it