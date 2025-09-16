Stra Azzano è l’ora della quarta edizione

Seravezza (Lucca), 16 settembre 2025 – Quarta edizione della Stra Azzano, gara podistica competitiva di 10 chilometri in programma domenica 21 settembre con partenza da piazza San Michele ad Azzano di Seravezza. Partenza alle 9. Per informazioni e iscrizioni: 331 3457218. In programma il campionato toscano Individuale di società master di corsa in montagna, il campionato toscano individuale assoluto, promesse e juniores (MF) di corsa in montagna, una camminata ludico-motoria con partenza alle 9.50, gare per bambini su distanze dedicate (info: Vittoria 331 3457218). Evento sotto il patrocinio del Comune di Seravezza, a cura della Polisportiva Azzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

