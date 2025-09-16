Storico bronzo per Sansoni e Sermarini

Due medaglie. Questo il bottino ottenuto dai tre sestieri ascolani impegnati nella Tenzone Aurea, il campionato nazionale di Serie A1 per sbandieratori e musici che si è svolto, nel weekend, a Formigine, in provincia di Modena. Dopo la medaglia d’oro conquistata sabato sera dai musici di Porta Solestà, che si sono laureati campioni d’Italia nella specialità per l’undicesimo (si, avete letto bene, undicesimo) anno consecutivo, domenica sera è arrivato il bronzo per la coppia di Porta Maggiore. Luca Sansoni e Stefano Sermarini sono saliti sul terzo gradino del podio, portando a casa una medaglia storica per il sestiere neroverde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

