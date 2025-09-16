A un anno esatto dal voto dell’ Assemblea generale delle Nazioni Unite che chiedeva a Israele di ritirarsi dai Territori Occupati Palestinesi entro il settembre 2025, Oxfam e decine di organizzazioni italiane e internazionali lanciano la campagna “Stop al commercio con gli insediamenti illegali”. Al centro c’è un rapporto che documenta l’impatto devastante dell’occupazione israeliana sulla vita e sull’economia palestinese, aggravato dai flussi commerciali e finanziari che continuano a legittimare l’espansione delle colonie. Secondo i dati raccolti, oltre il 42% della Cisgiordania è occupato da insediamenti israeliani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stop trade with settlements, la campagna che chiede di fermare gli affari con le colonie illegali israeliane