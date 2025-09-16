Stop trade with settlements la campagna che chiede di fermare gli affari con le colonie illegali israeliane
A un anno esatto dal voto dell’ Assemblea generale delle Nazioni Unite che chiedeva a Israele di ritirarsi dai Territori Occupati Palestinesi entro il settembre 2025, Oxfam e decine di organizzazioni italiane e internazionali lanciano la campagna “Stop al commercio con gli insediamenti illegali”. Al centro c’è un rapporto che documenta l’impatto devastante dell’occupazione israeliana sulla vita e sull’economia palestinese, aggravato dai flussi commerciali e finanziari che continuano a legittimare l’espansione delle colonie. Secondo i dati raccolti, oltre il 42% della Cisgiordania è occupato da insediamenti israeliani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Hard to applaud this statement: too little, too late, intolerably insufficient under int'l law. EU states must impose a full arms embargo suspend trade (incl. @HorizonEU) prosecute alleged criminals and send a fleet to break the siege. Nothing less.
