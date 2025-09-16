Stop alla corsia veloce per stranieri | perché il Tar ha annullato la delibera non ancora applicata della Regione

Milano, 16 settembre 2025 – Stop alla corsia veloce aperta dieci mesi fa dalla Regione per riconoscere specializzazioni ottenute all’estero e facilitare così l’ingaggio di medici stranieri per far fronte alla carenza di specialisti che, in alcune discipline in particolare, “affligge tutta l’Europa”, ricordò all’epoca l’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso. Ricorsi accolti. Il Tar della Lombardia, con una sentenza pubblicata ieri, ha accolto in parte i ricorsi-fotocopia presentati dall’Ordine dei medici di Milano e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici, annullando la delibera licenziata dalla Giunta lombarda l’11 novembre 2024 che aveva introdotto la procedura semplificata, affidata all’Areu insieme a un’apposita commissione, per l’autorizzazione all’esercizio temporaneo della professione con una qualifica conseguita all’estero in una serie di specialità (poi allungata il 21 novembre con un ulteriore decreto del Welfare): dall’Anatomia patologica all’Anestesia e rianimazione, dall’Oftalmologia alla Dermatologia, dalla Medicina d’emergenza-urgenza alla Pediatria, particolarmente depauperate dalla “crisi delle specializzazioni mediche che nel 2024 ha registrato un elevato tasso di posti messi a bando non coperti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

