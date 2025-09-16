Stop ai cellulari in classe petizione per abolire il divieto ma Valditara tira dritto | Rimango convinto della scelta andiamo avanti decisi

La circolare ministeriale del 16 giugno ha introdotto il divieto totale degli smartphone nelle scuole secondarie di secondo grado, estendendo a tutti gli istituti superiori le restrizioni già operative nei cicli precedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola, stop ai cellulari anche alle superiori, circolare di Valditara: "Divieto di utilizzo nell'orario scolasticoanche a fini didattici" - DOCUMENTO

I numeri danno ragione a Valditara: studenti d'accordo sullo stop ai cellulari in classe

Valditara: “studenti favorevoli a stop cellulari a scuola”

