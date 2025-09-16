Stone Island e New Balance continuano la loro collaborazione con una nuova sneaker

Un nuovo capitolo della collaborazione tra Stone Island e New Balance viene svelato oggi con il lancio di una nuova sneaker, la 574 Ghost. Un modello storico per la casa di Boston che per la prima volta nella storia della scarpa ha deciso di realizzarla con uno speciale rivestimenti in suède monocromatico, rifacendosi chiaramente al concept camouflage della sub-collection Stone Island Ghost.

In questa notizia si parla di: stone - island

