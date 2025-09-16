StMicroelectronics | stop agli esuberi Fismic chiede un piano oltre il 2027
StMicroelectronics ritira l’ipotesi di esuberi strutturali e apre a un confronto sui piani industriali. È il risultato dell’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, durante il quale l’azienda ha confermato la disponibilità a un dialogo costruttivo, prevedendo solo uscite. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
«Un importante risultato che testimonia l’eccellenza tecnologica radicata nella nostra Isola. La Regione è orgogliosa di vedere riconosciuto il lavoro degli ingegneri e dei ricercatori della STMicroelectronics di Catania che, negli anni Novanta, hanno contribuito - facebook.com Vai su Facebook
