StMicroelectronics | stop agli esuberi Fismic chiede un piano oltre il 2027

StMicroelectronics ritira l’ipotesi di esuberi strutturali e apre a un confronto sui piani industriali. È il risultato dell’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, durante il quale l’azienda ha confermato la disponibilità a un dialogo costruttivo, prevedendo solo uscite. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it