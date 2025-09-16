StMicroelectronics | stop agli esuberi Fismic chiede un piano oltre il 2027

Cataniatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

StMicroelectronics ritira l’ipotesi di esuberi strutturali e apre a un confronto sui piani industriali. È il risultato dell’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, durante il quale l’azienda ha confermato la disponibilità a un dialogo costruttivo, prevedendo solo uscite. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stmicroelectronics - stop

StMicroelectronics: stop agli esuberi, Fismic chiede un piano oltre il 2027

StMicroelectronics: stop agli esuberi, Fismic chiede un piano oltre il 2027; StMicroelectronics: stop agli esuberi, Fismic chiede un piano oltre il 2027; STMicroelectronics, il nuovo futuro senza esuberi: ecco come cambierà il sito di Agrate.

STMicroelectronics: stop agli esuberi, Fismic chiede un piano oltre il 2027 - STMicroelectronics ritira l’ipotesi di esuberi strutturali e apre a un confronto sui piani industriali. Si legge su blogsicilia.it

stmicroelectronics stop agli esuberiSTMicroelectronics, il nuovo futuro senza esuberi: ecco come cambierà il sito di Agrate - Ieri è arrivata la notizia che i lavoratori (ma più in generale tutto il territorio) attendevano: niente esuberi, ma al contrario il rilancio del sito della STMicroelectronics di Agrate Brianza. monzatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stmicroelectronics Stop Agli Esuberi