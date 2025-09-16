STMicroelectronics il nuovo futuro senza esuberi | ecco come cambierà il sito di Agrate
Ieri è arrivata la notizia che i lavoratori (ma più in generale tutto il territorio) attendevano: niente esuberi, ma al contrario il rilancio del sito della STMicroelectronics di Agrate Brianza.La notizia è arrivata nella prima serata di ieri, lunedì 15 settembre, al termine dell’incontro che si. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
