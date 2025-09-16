STMicroelectronics il nuovo futuro senza esuberi | ecco come cambierà il sito di Agrate

Monzatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri è arrivata la notizia che i lavoratori (ma più in generale tutto il territorio) attendevano: niente esuberi, ma al contrario il rilancio del sito della STMicroelectronics di Agrate Brianza.La notizia è arrivata nella prima serata di ieri, lunedì 15 settembre, al termine dell’incontro che si. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stmicroelectronics - nuovo

STMicroelectronics, il nuovo futuro senza esuberi: ecco come cambierà il sito di Agrate; STMicroelectronics ritira gli esuberi. Fiom: “Ora rilancio”; StMicroelectronics punta su Catania per il futuro della produzione.

stmicroelectronics nuovo futuro senzaSTMicroelectronics, il nuovo futuro senza esuberi: ecco come cambierà il sito di Agrate - Ieri è arrivata la notizia che i lavoratori (ma più in generale tutto il territorio) attendevano: niente esuberi, ma al contrario il rilancio del sito della STMicroelectronics di Agrate Brianza. Come scrive monzatoday.it

stmicroelectronics nuovo futuro senzaSTMicroelectronics: ritirati gli esuberi nel sito di Agrate Brianza - La notizia è stata diffusa pochi minuti fa a incontro ancora in corso: la STMicroelectronics ha ritirato gli oltre 1. Da milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Stmicroelectronics Nuovo Futuro Senza