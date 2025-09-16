Stezzano | insegue il truffatore dopo il colpo al supermercato e viene investito cliente gravissimo

Stezzano, 16 settembre 2025 – Corre in aiuto di una cassiere che ha appena subìto un furto con truffa e viene investito dall’autore del raggiro. Ha rischiato di pagare caro un gesto di coraggio il cliente cinquantacinquenne dell’Italmark, un supermercato di Stezzano, finito all’ospedale in gravi condizioni dopo essere stato travolto e proiettato in strada. I medici stanno monitorando il grave trauma cranico riportato battendo il capo contro l’asfalto. L’intervento. La vicenda risale alle 19.45. Ultimi clienti all’interno del supermercato. In fila, a una delle casse, ce ne sono due. Uno di questi tenta il blitz e, a pprofittando di un momento di distrazione di una cassiera, se la svigna con 40 euro di resto in più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stezzano: insegue il truffatore dopo il colpo al supermercato e viene investito, cliente gravissimo

