Stephanie Vaquer | Ho lottato per mantenere il mio entrance theme dopo l’arrivo nel main roster

L'entrata di Stephanie Vaquer è sempre stata impeccabile, fin da quando ha debuttato a Monday Night Raw all'inizio dell'anno. Questo include il suo solido entrance theme (musica d'ingresso), che a quanto pare ha difeso con le unghie e con i denti al fine di poterlo mantenere dopo la sua promozione nel roster principale. Parlando con Chris Van Vliet, Stephanie ha rivelato che, una volta chiamata a Raw, c'erano piani per modificare la sua musica, ma lei ha lottato duramente affinché potesse restare la stessa. L'atleta cilena ha spiegato di aver parlato direttamente con Shawn Michaels, comunicandogli quanto amasse la sua musica e non volesse che venisse cambiata.

