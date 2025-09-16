Stefano Nazzi - Indagini Live 2026
Stefano Nazzi annuncia nuovi appuntamenti nei teatri per il 2026: il suo spettacolo Indagini Live torna nel 2026, dopo lo straordinario successo delle tournée 2024 (con il caso del Circeo) e 2025 (con Il mostro di Firenze) che complessivamente hanno raccolto oltre 90mila presenze tra teatri e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: stefano - nazzi
Stefano Nazzi sulla scena del ’crime’: “La forza dei casi riaperti? È la cultura del sospetto”
Stefano Nazzi a Ostia Antica Festival
Il Caso di Stefano Nazzi debutta su Rai 3 nel mercoledì di Chi l’ha Visto
Stefano Nazzi annuncia nuovi appuntamenti nei teatri per il 2026: il suo spettacolo “Indagini live” torna l’anno prossimo, dopo lo straordinario successo delle tournée 2024 (con il caso del Circeo)... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Indagini torna Live; Stefano Nazzi è pronto a tornare con Indagini Live 2026!; Stefano Nazzi | Indagini Live – Una nuova storia | EVENTO SOLD OUT.
Indagini torna Live - Dopo i successi degli ultimi anni, da febbraio Stefano Nazzi sarà nuovamente a teatro con una storia da raccontare: per le abbonate e gli abbonati del Post la prevendita comincia già oggi ... Secondo ilpost.it
Stefano Nazzi - Indagini Live 2026 - annuncia nuovi appuntamenti nei teatri per il 2026: il suo spettacolo Indagini Live torna nel 2026, dopo lo straordinario successo delle tournée 2024 (con il caso del Circeo) e 2025 (con Il mostro di ... Da ilpiacenza.it