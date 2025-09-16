Stefano Gaglio ucciso davanti a una farmacia a Palermo L'avvocato del killer | Non c'entra l'eredità
Giuseppe Cangemi, reo confesso dell’omicidio di Stefano Gaglio a Palermo, si è costituito dopo aver sparato 4 colpi. La difesa esclude il movente dell’eredità e considera l'ipotesi di un disagio mentale dell’omicida. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: stefano - gaglio
Agguato davanti alla farmacia, Stefano Gaglio ucciso con una raffica di proiettili
Omicidio di Stefano Gaglio a Palermo, ucciso nella farmacia Sacro Cuore dove lavorava come magazziniere
Italia, omicidio in pieno giorno: ucciso a colpi di pistola Stefano Gaglio
L’omicidio di Stefano Gaglio, l’avvocato dell’assassino: “Non c'è movente, forte disagio psichico” https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/09/16/news/l_omicidio_di_stefano_gaglio_l_avvocato_dell_assassino_non_c_e_movente_forte_disagio_psichico-42 - X Vai su X
PALERMO (ITALPRESS) – Possibile svolta nell’assassinio di Stefano Gaglio, il magazziniere ucciso a #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Stefano Gaglio ucciso davanti alla farmacia a Palermo, fermato il presunto killer: è il cognato della vittima; Il magazziniere ucciso dopo avere accompagnato le figlie a scuola, fermato il cognato. L'omicidio ripreso dalle telecamere; L'omicidio davanti alla farmacia, fermato il cognato della vittima: si segue la pista economica.
Stefano Gaglio, ucciso davanti a una farmacia a Palermo. L’avvocato del killer: “Non c’entra l’eredità” - Giuseppe Cangemi, reo confesso dell’omicidio di Stefano Gaglio a Palermo, si è costituito dopo aver sparato 4 colpi ... Come scrive fanpage.it
Stefano Gaglio ucciso davanti alla farmacia a Palermo, fermato il presunto killer: è il cognato della vittima - Al termine di un lungo interrogatorio, è stato posto in stato di fermo l'uomo accusato di aver ucciso Stefano Gaglio, 39 anni, il magazziniere assassinato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di ... Scrive fanpage.it