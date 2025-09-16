Stefano Gaglio ucciso davanti a una farmacia a Palermo L'avvocato del killer | Non c'entra l'eredità

Giuseppe Cangemi, reo confesso dell’omicidio di Stefano Gaglio a Palermo, si è costituito dopo aver sparato 4 colpi. La difesa esclude il movente dell’eredità e considera l'ipotesi di un disagio mentale dell’omicida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Agguato davanti alla farmacia, Stefano Gaglio ucciso con una raffica di proiettili

Omicidio di Stefano Gaglio a Palermo, ucciso nella farmacia Sacro Cuore dove lavorava come magazziniere

Italia, omicidio in pieno giorno: ucciso a colpi di pistola Stefano Gaglio

Stefano Gaglio ucciso davanti alla farmacia a Palermo, fermato il presunto killer: è il cognato della vittima; Il magazziniere ucciso dopo avere accompagnato le figlie a scuola, fermato il cognato. L'omicidio ripreso dalle telecamere; L'omicidio davanti alla farmacia, fermato il cognato della vittima: si segue la pista economica.

