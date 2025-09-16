Stefano De Martino | Siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada Ognuno lavora per la propria azienda
Mai come in questo settembre l'auditel è al centro dell'attenzione. Nella gara degli ascolti della fascia di access prime time "La ruota della fortuna " di Gerry Scotti ha staccato di diversi punti Stefano De Martino e il suo " Affari tuoi ". Tra i due conduttori il confronto si gioca sui punti percentuali, ma mentre Gerry Scotti ha più volte punzecchiato la concorrenza con dichiarazioni finite su tutti i giornali, il conduttore napoletano non ha mai replicato, almeno fino a oggi. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, che gli ha dedicato la copertina del numero in edicola, Stefano De Martino ha deciso di interrompere il suo lungo silenzio, parlando della " sfida " con Scotti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: stefano - martino
L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo
Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?
Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino
Stefano De Martino rompe il silenzio sul confronto con Gerry Scotti: “Ognuno lavora per la propria azienda” - X Vai su X
Un altro ospite speciale al concerto di Sal Da Vinci: Stefano De Martino. Un artista a 360°, un volto amato di Rai Uno, ma soprattutto un’anima autentica, bella ed elegante. Gli incontri veri non avvengono mai per caso… e questo ne è stata la conferma. #Stef - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino, la risposta a Gerry Scotti: Siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada; De Martino corregge Thanat Pagliani per il gesto 'equivoco' ad Affari Tuoi; Gaffe ad Affari tuoi, Thanat fa un gesto equivoco e Stefano De Martino interviene: Non siamo caduti così in basso.
Stefano De Martino: "Siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada. Ognuno lavora per la propria azienda" - Il conduttore di "Affari tuoi" ha rotto il silenzio sulla "sfida" che lo vede contrapposto a Gerry Scotti con "La ruota della fortuna" ... Segnala msn.com
Stefano De Martino rompe il silenzio e parla di Gerry Scotti: “Siamo commercianti sulla stessa strada affollata” - Stefano De Martino rompe il silenzio su Gerry Scotti: “Non devo arginare nessuno”. Riporta 41esimoparallelo.it