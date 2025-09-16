Stefano De Martino: da ballerino a protagonista della TV italiana. In pochi anni, Stefano De Martino è passato dall’essere “il ragazzo che balla” a uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. La sua carriera, iniziata tra palcoscenici e competizioni di danza, è diventata un percorso di trasformazione che lo ha consacrato come conduttore versatile e personaggio amatissimo dal pubblico. Leggi anche Grande Fratello ecco chi vorrebbe la Ventura come inviato La svolta arriva nel 2009 con la partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, dove conquista l’attenzione grazie alla sua energia e al suo carisma. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Stefano De Martino rompe il silenzio. Cosa ha detto