Stefano De Martino rompe il silenzio Cosa ha detto
Stefano De Martino: da ballerino a protagonista della TV italiana. In pochi anni, Stefano De Martino è passato dall’essere “il ragazzo che balla” a uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. La sua carriera, iniziata tra palcoscenici e competizioni di danza, è diventata un percorso di trasformazione che lo ha consacrato come conduttore versatile e personaggio amatissimo dal pubblico. Leggi anche Grande Fratello ecco chi vorrebbe la Ventura come inviato La svolta arriva nel 2009 con la partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, dove conquista l’attenzione grazie alla sua energia e al suo carisma. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: stefano - martino
L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo
Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?
Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino
Stefano De Martino rompe il silenzio: "Io e Gerry Scotti? Due commercianti su stessa strada, fortunatamente affollata" - X Vai su X
Un altro ospite speciale al concerto di Sal Da Vinci: Stefano De Martino. Un artista a 360°, un volto amato di Rai Uno, ma soprattutto un’anima autentica, bella ed elegante. Gli incontri veri non avvengono mai per caso… e questo ne è stata la conferma. #Stef - facebook.com Vai su Facebook
Scendono ancora gli ascolti di Affari Tuoi, Stefano De Martino rompe il silenzio (e parla anche di Scotti); Stefano De Martino rompe il silenzio su Gerry Scotti: ecco cosa ha detto; Stefano De Martino rompe il silenzio sul confronto con Gerry Scotti: Ognuno lavora per la propria azienda.
Stefano De Martino rompe il silenzio: "Io e Gerry Scotti? Due commercianti su stessa strada, fortunatamente affollata" - Il conduttore commenta il confronto con Gerry Scotti in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Scrive msn.com
Stefano De Martino rompe il silenzio sul confronto con Gerry Scotti: “Ognuno lavora per la propria azienda” - Stefano De Martino ha rotto il silenzio sul continuo confronto con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Come scrive fanpage.it