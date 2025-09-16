Stefano De Martino replica elegantemente a Gerry Scotti | Siamo due commercianti
Stefano De Martino ha scelto la strada dell’eleganza per commentare gli ultimi risultati del suo Affari Tuoi. Chi sperava in qualche dichiarazione al vetriolo e l’ennesima polemica resterà sicuramente deluso. Dopo il successo dello scorso anno, che ha indubbiamente accresciuto la popolarità dell’ex marito di Belen Rodriguez, il programma ha perso ascolti tv a causa della messa in onda de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Una situazione che, almeno per il momento, non sembra preoccupare più di tanto il conduttore Rai. Stefano De Martia la sfida con Gerry Scotti. Affari tuoi continua a perdere contro La Ruota della Fortuna ma Stefano De Martino è convito del suo lavoro quotidiano e dell’affetto del pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it
