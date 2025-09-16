Stefano Cucchi la Corte d’Appello sui depistaggi | Costruito racconto alternativo
La Corte d’Appello di Roma, nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi nel caso Stefano Cucchi, ha evidenziato gravi irregolarità nell’operato di alcuni appartenenti all’Arma dei carabinieri. I magistrati hanno ricostruito quanto accaduto nei momenti immediatamente precedenti, concomitanti e successivi alla redazione degli atti contestati, rilevando “una sequenza di anomalie che, valutate nel loro insieme, rivelano un disegno volto non all’accertamento della verità, ma alla sua alterazione “. Secondo la Corte, “nella catena degli accadimenti immediatamente precedenti, concomitanti ed immediatamente susseguenti la stesura delle annotazioni incriminate è stato accertato come si siano verificate una serie di anomalie che, tutte insieme considerate, hanno dimostrato che l’intento dei carabinieri comandati da Casarsa, che all’interno all’esterno e verso le altre Istituzioni doveva rispondere dell’operato dell’Arma romana, non è stato quello di trovare ‘la mela marcia’, ossia di approfondire realmente la dinamica degli eventi ma, al contrario, di restituire una realtà di comodo “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
