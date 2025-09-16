Stefano Bottaro muore travolto da un muletto | pensionato di 61 anni continuava a fare lavori saltuari
Stefano Bottaro, 61 anni, è morto in ospedale per le ferite riportate in un grave incidente sul lavoro. Nella serata di lunedì 15 settembre è stato travolto da un transpallet elettrico caduto da un tir durante le operazioni di carico e scarico. È successo in un'azienda di autotrasporti a Vigonovo, in provincia di Venezia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: stefano - bottaro
Stefano Bottaro muore lavorando, travolto dal muletto caduto dal camion. Aveva 61 anni
#Venezia Ancora una vittima sul lavoro. Stefano Bottaro, 61 anni, è morto nella tarda serata di ieri a Viconovo. L'uomo, un pensionato che effettuava lavori saltuari, è stato schiacciato da un muletto. Soccorso, è deceduto poco dopo in ospedale - X Vai su X
Alle ore 18.00 mercoledì 3 settembre a Battaglia Terme stadio Bottaro, finalmente, partono anche i nostri campioni della categoria Primi Calci 2018/2017. Mister Castello Daniele e il suo staff composto da Marco Brunello e Lahcen Massaghri, dopo la bellissim - facebook.com Vai su Facebook
Stefano Bottaro muore travolto da un muletto: pensionato di 61 anni, continuava a fare lavori saltuari; Stefano Bottaro muore lavorando, travolto dal muletto caduto dal camion. Aveva 61 anni; Operaio travolto da un transpallet elettrico, morto a 61 anni Stefano Bottaro.
Stefano Bottaro muore travolto da un muletto: pensionato di 61 anni, continuava a fare lavori saltuari - Stefano Bottaro, 61 anni, è morto in ospedale per le ferite riportate in un grave incidente sul lavoro. Scrive fanpage.it
Vigonovo, muore travolto da un muletto. La vittima era in pensione ma si offriva per lavori saltuari - Stefano Bottaro, 61 anni, ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto nell'azienda di autotrasporti nella frazione di Tombelle ... Lo riporta rainews.it