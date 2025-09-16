Stefano Bottaro muore travolto da un muletto | pensionato di 61 anni continuava a fare lavori saltuari

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Bottaro, 61 anni, è morto in ospedale per le ferite riportate in un grave incidente sul lavoro. Nella serata di lunedì 15 settembre è stato travolto da un transpallet elettrico caduto da un tir durante le operazioni di carico e scarico. È successo in un'azienda di autotrasporti a Vigonovo, in provincia di Venezia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

