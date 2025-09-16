Stefano Bottaro muore lavorando travolto dal muletto caduto dal camion Aveva 61 anni

VIGONOVO (VENEZIA) - Incidente mortale sul lavoro, lunedì sera intorno alle 19.45, in via del Lavoro 85 a Vigonovo, nella zona industriale di Tombelle. Stefano Bottaro, 61 anni, pensionato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Stefano Bottaro muore lavorando, travolto dal muletto caduto dal camion. Aveva 61 anni

