Stefano Binda risarcimento a rischio Per la Cassazione le risposte confuse favorirono i dubbi e la sentenza sfavorevole

Brebbia, 16 settembre 2025 – “Mi sento come la repubblica di San Marino che dice ‘no’ alla Cina che le intima di arrendersi. Quello sono io”. Stefano Binda, di Brebbia, 58 anni compiuti un mese fa, e la sua lunga marcia: dalla condanna all’ergastolo in primo grado come il predatore assassino che la notte fra il 5 e il 6 gennaio del 1987, nella zona di Cittiglio, strazia con ventinove coltellate la vita di Lidia Macchi, alla piena, definitiva assoluzione per non avere commesso il fatto. La sua richiesta di risarcimento per l’ingiusta detenzione patita per 1.286 giorni registra una nuova frenata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stefano Binda, risarcimento a rischio. Per la Cassazione le risposte confuse favorirono i dubbi (e la sentenza sfavorevole)

