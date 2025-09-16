Stefano Accorsi | Il mio festival racconta il futuro

Recitare, certo, costruire una galleria di personaggi vari e interessanti, film dopo film, serie dopo serie, ai massimi livelli. Ma poi ti viene la voglia, forse l’urgenza, di fare anche altro. Provare a realizzare una cosa diversa, nuova e originale come far dialogare arte e scienza per parlare di crisi ambientale, senza generare ulteriori ansie ma prospettando possibili soluzioni. Grazie alla creatività dell’arte, che può inventare e suggerire, e alla scienza che ha gli strumenti per rendere concrete quelle intuizioni. Stefano Accorsi parla con entusiasmo di “ Planetaria – Storie che parlano al futuro “, di cui è creatore e direttore artistico, festival tenuto a battesimo lo scorso anno con grande successo e la cui seconda edizione è in programma a Firenze dal 26 al 28 settembre, al Teatro della Pergola e alla Giunti Odeon-Libreria e Cinema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

