Stazione | tra promesse mancate e progetti futuri appello al Governo

Dopo la petizione "Ridateci il treno: stop all'isolamento di Avellino", che in poche settimane ha raggiunto quasi 5.000 firme, la questione di Borgo Ferrovia arriva sul tavolo del Governo. Il promotore della raccolta firme, Claudio Petrozzelli, ha annunciato che il deputato del Pd Marco Sarracino ha depositato in Parlamento, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, una mozione per chiedere chiarimenti a Rfi, al fine di comprendere le cause dei ritardi e conoscere il cronoprogramma dei lavori per l'elettrificazione della linea ferroviaria. Petrozzelli ha posto l'accento sulla necessità di fare chiarezza: "Con 17 organizzazioni abbiamo creato questo momento per discutere della questione e per chiedere risposte alle tante promesse rimaste inevase.

