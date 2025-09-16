Stazione | tra promesse mancate e progetti futuri appello al Governo
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la petizione “Ridateci il treno: stop all’isolamento di Avellino”, che in poche settimane ha raggiunto quasi 5.000 firme, la questione di Borgo Ferrovia arriva sul tavolo del Governo. Il promotore della raccolta firme, Claudio Petrozzelli, ha annunciato che il deputato del Pd Marco Sarracino ha depositato in Parlamento, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, una mozione per chiedere chiarimenti a Rfi, al fine di comprendere le cause dei ritardi e conoscere il cronoprogramma dei lavori per l’elettrificazione della linea ferroviaria. Petrozzelli ha posto l’accento sulla necessità di fare chiarezza: “Con 17 organizzazioni abbiamo creato questo momento per discutere della questione e per chiedere risposte alle tante promesse rimaste inevase. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: stazione - promesse
Stazione, Cesena Siamo Noi: "Dalle promesse ai fallimenti, serve un cambio di passo immediato sulla sicurezza"
Stazione, Cesena Siamo Noi: "Dalle promesse ai fallimenti, serve un cambio di passo immediato sulla sicurezza"
Taranto Isolata. Un casello autostradale fermo prima di Massafra. Un aeroporto senza voli di linea. Una stazione ferroviaria senza treni. Questa è la realtà dei trasporti a Taranto: una città tagliata fuori dal resto del Paese. Anni di promesse tradite hanno ridotto - facebook.com Vai su Facebook
Alta Velocità e le promesse mancate. I Sindaci “protestano”; Idrogeno, la grande promessa che stenta a decollare: freni, rinvii e occasioni mancate in Europa; Ospedale di Lagonegro, approvato il progetto esecutivo per il nuovo padiglione.
Pendolari di Lodi tra cantieri infiniti, allagamenti e promesse mancate: “Quando finirà tutto questo?” - “È arrivata l’estate e tutto sembra sospeso, tra inutili rischi e buone intenzioni senza data di scadenza”. Si legge su ilgiorno.it