Stanziati 50mila per ogni Circoscrizione la soddisfazione della Lega

Messinatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Messina accoglie con grande soddisfazione il voto favorevole dell’Aula alla mozione che impegna l amministrazione comunale allo stanziamento di almeno 50mila euro per ciascuna delle sei circoscrizioni nel prossimo Bilancio di Previsione comunale.È una vittoria politica, chiara e netta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Stanziati 50mila per ogni Circoscrizione, la soddisfazione della Lega; Nasce il Settimo Quartiere, come cambia la divisione amministrativa di Messina.

