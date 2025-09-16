Stanziati 50mila per ogni Circoscrizione la soddisfazione della Lega
La Lega Messina accoglie con grande soddisfazione il voto favorevole dell’Aula alla mozione che impegna l amministrazione comunale allo stanziamento di almeno 50mila euro per ciascuna delle sei circoscrizioni nel prossimo Bilancio di Previsione comunale.È una vittoria politica, chiara e netta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: stanziati - 50mila
#Laore Sardegna: al via il bando @Reg_Sardegna per contributi alle aziende agricole - Stanziati 10,5 mln € - Fino al 60% delle spese (max 50mila €) - Domande dal 6/10 al 9/12/2025 http://tinyurl.com/ywecd4b5 - X Vai su X
AUTO ECOBONUS VEICOLI ELETTRICI...ANCHE A ROVIGO? Uno dei parametri richiesti è proprio riservato a città sopra i 50mila abitanti. ?Nello specifico: si informa che a settembre 2025 è prevista la partenza del nuovo Ecobonus 2025 dedicato alle au - facebook.com Vai su Facebook
Stanziati 50mila per ogni Circoscrizione, la soddisfazione della Lega; Nasce il Settimo Quartiere, come cambia la divisione amministrativa di Messina.