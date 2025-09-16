Stagione teatrale 2025 26 al Teatro Persio Flacco di Volterra
Il Teatro Persio Flacco di Volterra presenta la sua terza stagione teatrale confermandosi punto di riferimento per la cultura cittadina e del territorio. L’edizione 20252026 è la terza realizzata in collaborazione con Fondazione Sipario Toscana Onlus, realtà che ha avuto un ruolo determinante. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: stagione - teatrale
Stagione teatrale 2025-2026 del nuovo Palatour a Bitritto: il programma
Il Teatro Lendi presenta il cartellone della stagione teatrale 2025/2026
Teatro Arbostella, si presenta la XVIII stagione teatrale comica 2025/26
Al via la 57ª stagione teatrale a Gallarate: presentazione e spettacolo il 17 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Stagione teatrale 2025/26 al Teatro Persio Flacco di Volterra; Teatro Toselli: presentata la stagione 2025/2026 tra grandi interpreti, impegno civile e teatro accessibile; La nuova STAGIONE DEL GOLDONI 2025/26.
Presentata la stagione teatrale di Nizza Monferrato in collaborazione con Piemonte dal Vivo - Il Teatro Sociale di Nizza Monferrato, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e l’Associazione Arte e Tecnica, annuncia la nuova stagione ... Si legge su atnews.it
Sociale di Nizza Monferrato, si amplia la stagione teatrale - Tra i protagonisti sul palco Francesco Pannofino, Massimo Dapporto e Lella Costa ... Scrive lanuovaprovincia.it