staffetta del pioppino si corre ad antraccoli

Lucca, 16 settembre 2025 – La ASD Marciatori Antraccoli torna a proporre la 32ª Staffetta del Pioppino, appuntamento sportivo che si svolgerà presso lo stand della tradizionale Sagra del Pioppino. La gara prevede una staffetta 3x3,8 km, con partenza alle 16 dagli stand della Sagra, presso la Parrocchia di Antraccoli, a circa 5 km dall’uscita autostradale di Capannori (A11 Firenze-Mare, direzione Lucca). Per informazioni: 348 3863615. La manifestazione si svolge ad Antraccoli, nell’immediata periferia di Lucca, dove l’attivissimo sodalizio locale porta avanti da anni una tradizione organizzativa che ha reso questa staffetta un evento competitivo di alto livello tecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

