Stadio | palazzo Marino chiede a Milan e Inter di ridurre lo sconto che Palazzo Marino dovrà applicare a Milan e Inter sulla vendita…

Lanotiziagiornale.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, il Comune di Milano ha chiesto a Milan e Inter uno sconto sullo sconto che il Comune di Milano dovrà praticare a Milan e Inter sul prezzo di vendita dello stadio di San Siro. Paradossale, ma è proprio quanto avvenuto durante l’incontro tra la vice-sindaca Anna Scavuzzo e club in vista della delibera sulla vendita, che dovrebbe arrivare in giunta giovedì  prossimo, per poi essere votata entro fine settembre, prima cioè che scatti il vincolo dei 70 anni sul secondo anello. Il maxi-sconto per le bonifiche. Motivo del contendere sono quei 36 milioni di euro per bonifiche e smantellamento dello stadio, dei quali palazzo Marino dovrà farsi carico per legge, scontandoli (ma per il sindaco Sala si tratta di “compartecipazione”) dal costo finale di Meazza e aree. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

stadio palazzo marino chiede a milan e inter di ridurre lo sconto che palazzo marino dovr224 applicare a milan e inter sulla vendita8230

© Lanotiziagiornale.it - Stadio: palazzo Marino chiede a Milan e Inter di ridurre lo sconto che Palazzo Marino dovrà applicare a Milan e Inter sulla vendita…

In questa notizia si parla di: stadio - palazzo

Stadio San Siro,Tancredi. “Non si può demolire, serve Palazzo Chigi”

Milano, Beppe Sala si blinda: «Lo stadio resta in vendita»; San Siro, lo stallo tra Comune e club: «Serve la garanzia di Inter e Milan e il divieto di rivendita delle aree». L'appello con la firma di Edoardo Bennato; Nuovo San Siro, Sala sollecita Inter e Milan e chiede il piano di acquisto entro oggi.

Stadio: palazzo Marino chiede a Milan e Inter di ridurre lo sconto che Palazzo Marino dovrà applicare a Milan e Inter sulla vendita… - Il Comune ha chiesto ieri ai club di ridurre quei 36 milioni che dovrebbe pagare per le bonifiche in caso di vendita dello stadio. Da lanotiziagiornale.it

stadio palazzo marino chiedeSan Siro, il Comune mette sul piatto 36 milioni: Palazzo Marino compartecipa alle spese, prezzo per l'area di 197 milioni - Palazzo Marino «comparteciperà» alle spese del progetto del nuovo stadio di Milan e Inter fino a un massimo ... Riporta milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Stadio Palazzo Marino Chiede