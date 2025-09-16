Stadio Milan La Russa | Non vorrei l’abbattimento di San Siro

Il politico Ignazio La Russa ha parlato delle ultime importanti novità su San Siro e il nuovo stadio del Milan e di Inter. Ecco le sue parole da 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

La Russa su San Siro: "Giusto avere uno stadio moderno, ma non vorrei il suo abbattimento" - Il presidente FdI del Senato Ignazio La Russa si è espresso sulla questione. Secondo milannews.it

