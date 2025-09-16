Stadio Maradona per riaprire il Terzo Anello 2 anni di lavori E ci sono anche nuove aree spettatori

I lavori per riaprire il terzo anello dello Stadio Maradona dureranno circa 2 anni e costeranno 9,6 milioni. Previsti altri interventi per le aree ospitalità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lavori terzo anello stadio Maradona, nuovo importante passaggio per il Comune di Napoli - Le ultime novità da Palazzo San Giacomo relative al progetto che porterà alla rifunzionalizzazione del terzo anello dell'impianto di Fuorigrotta ... Come scrive napolitoday.it