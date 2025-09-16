Stadio del nuoto ancora chiuso | Nessuna risposta dalla Provincia

Casertanews.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stadio del nuoto non riaprirà nemmeno a settembre. La struttura di via Laviano, di proprietà della Provincia, è ancora priva della certificazione antincendio necessaria per la ripresa.Da viale Lubich a momento non è arrivata nessuna risposta alle sollecitazioni delle società e delle famiglie. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stadio - nuoto

Pallanuoto, la Polisportiva Riccione sogna la serie C: vinta gara1, ora match decisivo allo Stadio del nuoto

Finali Nazionali Juniores B di Pallanuoto allo Stadio del Nuoto di Frosinone

Lo Stadio del Nuoto ospita i campioni britannici. Ultimi allenamenti prima del Mondiale di Singapore

Stadio del nuoto ancora chiuso: Nessuna risposta dalla Provincia; Stadio del Nuoto chiuso, il Comune: “Avvio dei lavori non concordato”; Chiusura dello Stadio del Nuoto, Nc: Facciamo chiarezza su quanto accaduto.

stadio nuoto chiuso nessunaCaserta, lo “stadio del nuoto” ancora chiuso: «sarà impossibile programmare la prossima stagione» - “Lo stadio del nuoto” a Caserta, chiuso dal primo aprile, non riaprirà neanche questo mese di settembre. Lo riporta msn.com

stadio nuoto chiuso nessunaA Caserta non riapre Stadio del Nuoto, "Provincia risponda" - Chiuso dal primo aprile, non riaprirà neanche questo mese di settembre a Caserta lo Stadio del Nuoto, struttura di proprietà della Provincia situata in via Capitano Laviano, fiore all'occhiello una vo ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Stadio Nuoto Chiuso Nessuna