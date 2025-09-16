Squalifica Allegri quanto gli costa lo show in Milan Bologna? Ecco la decisione del giudice sportivo sull’ex Juve

Squalifica Allegri, quanto gli costa lo show in Milan Bologna? Tutti i dettagli sulla multa inflitta all’ex Juve. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di Serie A hanno scosso l’ambiente del Milan. L’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, è stato sanzionato con una giornata di squalifica e una multa salata di 10.000 euro. La decisione arriva in seguito all’espulsione subita nel finale della partita contro il Bologna, un episodio che ha acceso un dibattito molto intenso tra gli addetti ai lavori e i tifosi, dividendo l’opinione pubblica tra chi giustifica la reazione e chi la ritiene esagerata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Squalifica Allegri, quanto gli costa lo show in Milan Bologna? Ecco la decisione del giudice sportivo sull’ex Juve

Milan-Bari, Allegri out in Coppa Italia: squalifica da scontare per i fatti della finale 2024

Allegri e la giacca, una giornata di squalifica e 10mila euro di multa. E aveva ragione, figurarsi se avesse avuto torto

