Springsteen | Liberami dal Nulla il trailer del film in arrivo nelle sale italiane

Il nuovo trailer di Springsteen: Liberami dal Nulla, l’atteso film 20th Century Studios del regista Scott Cooper. Springsteen: Liberami dal Nulla segue la realizzazione dell’album Nebraska di Bruce Springsteen del 1982. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere. “‘Nebraska’ è il momento in cui Bruce ha scelto la verità al posto delle aspettative, una scelta che ancora oggi risuona in tutto ciò che ha scritto da allora. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

