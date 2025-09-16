Spray al peperoncino allarme anche a scuola | ieri altri due episodi sul tram
Bergamo. Dopo l’allarme sul tram, quello a scuola. Protagonista (in negativo) sempre lo spray al peperoncino, martedì mattina spruzzato in un’aula dell’ Itis Paleocapa. Alcuni studenti hanno iniziato ad accusare i tipici sintomi durante l’intervallo. “Bruciore agli occhi e alla gola – spiega la dirigente scolastica Annalisa Bonazzi -. Ho chiamato il 118 in via precauzionale, la situazione è presto tornata alla normalità”. In via Gavazzeni sono arrivate un’ambulanza e l’automedica, ma nessun ragazzo avrebbe avuto bisogno di particolare assistenza. Ambulanza e automedica fuori dal Paleocapa Nella giornata di ieri, un gruppo di ragazzini ha spruzzato lo spray urticante su due corse del tram, provocando tosse bruciore a occhi e gola a decine di passeggeri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
