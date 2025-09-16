Spotify ora si può scegliere la canzone anche con il piano gratuito | come funziona

Rivoluzione sulla piattaforma Spotify. Per la prima volta nella sua storia, infatti, l’app di riproduzione streaming musicale permetterà a tutti gli utenti, anche quelli che hanno sottoscritto il piano gratuito, di scegliere e riprodurre un determinato brano. Finora riservata solamente agli abbonati, obbligava i non paganti alla riproduzione casuale di un artista e a un numero limitato di skip per saltare subito alla traccia successiva dell’album o della playlist. In vigore dal 15 settembre, il play immediato è ora accessibile sia tramite la ricerca interna sia passando da un link sui social. Così la piattaforma del Ceo Daniel Ek punta a incrementare il tempo trascorso dagli utenti sull’app e rimanere competitiva su un mercato sempre più dominato da TikTok o YouTube. 🔗 Leggi su Lettera43.it

