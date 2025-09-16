Spotify gratis con ascolto quasi libero la svolta e le nuove funzionalità

Niente più lunghe attese prima di poter scegliere una canzone su Spotify. La piattaforma leader al mondo della musica in streaming ha annunciato la rimozione di buona parte dei paletti storici presenti nella versione gratuita, anche se con dei limitazioni giornaliere, sbloccando diverse funzionalità che fino a ieri erano riservate esclusivamente agli utenti a pagamento. Tra queste la possibilità di cercare un brano, riprodurre il pezzo selezionato o condividerlo con gli amici. Una svolta per i non iscritti all’abbonamento premium, costretti da sempre ad accontentarsi della riproduzione di artisti, album e playlist in modalità casuale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spotify gratis con ascolto (quasi) libero, la svolta e le nuove funzionalità

In questa notizia si parla di: spotify - gratis

Spotify gratis si trasforma: ora gli utenti possono scegliere i brani (ma c’è qualcosa sotto?)

Ora anche con Spotify gratis puoi scegliere quali canzoni ascoltare: cos’è la funzione Pick & Play

Esperienza gratuita con Spotify è la migliore di sempre - Spotify sta ridefinendo il modo in cui milioni di persone vivono la musica in streaming. Come scrive tecnoandroid.it