Spotify addio alla riproduzione casuale | ora anche gli utenti del piano gratuito possono scegliere quale canzone ascoltare

Novità in casa Spotify. Da lunedì 15 settembre anche gli utenti della versione gratuita del servizio di streaming musicale possono scegliere quali canzoni riprodurre. Addio riproduzione casuale forzata, l’app ha rimosso la più storica delle barriere che separavano gli utenti con piano gratuito da quelli abbonati alla versione Premium. La rivoluzione non è totale: per chi non ha la versione a pagamento resta comunque un numero limite di canzoni che si possono scegliere in un’ora, superato il quale torna attiva la riproduzione casuale. Spotify, però, non ha ancora specificato di quante canzoni si tratta. 🔗 Leggi su Open.online
