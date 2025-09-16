Sporting Lisbona-Kairat Almaty Champions League 18-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria interna senza gol al passivo al Josè Alavalade
Lo Sporting Lisbona ha superato il primo momento di difficoltà stagionale e si appresa a sfidare il sorprendente Kairat Almaty nella prima gara del girone di Champions League: i Leoni, dopo la sconfitta nello scontro diretto col Porto, hanno reagito da grande squadra nella dura trasferta col Famalicao, rimontando anche lo svantaggio iniziale. La prima . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
