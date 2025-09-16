Oggi, martedì 16 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la Billie Jean King Cup ed il WTA 500 di Seul, il volley con i Mondiali, l’ atletica leggera con i Mondiali, il calcio con la Champions League, e tanto altro ancora. A partire dalle ore 11.00 italiane, a Shenzhen, in Cina, si apriranno le Finals della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: nel primo tie dei quarti di finale si affronteranno l’Italia, detentrice del trofeo, e la Cina, Paese ospitante. Si aprirà la nuova edizione della Champions League 2025-2026 di calcio: saranno sei i match in programma, validi per la prima giornata, dei quali due alle 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 16 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming