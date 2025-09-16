Sport e lotta contro i tumori Race for the cure ai Giardini
"È importante che tutta la comunità si impegni sulla prevenzione". Con questo appello il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato la 19esima Race for the Cure, in programma da venerdì a domenica ai Giardini Margherita. "Correre insieme significa sostenere la ricerca, stare accanto a chi affronta la malattia e ricordare chi non c’è più", dice. "Abbiamo contribuito a cambiare la mentalità – ha detto la presidente regionale di Komen Italia, Carla Faralli, l’associazione organizzatrice –. Non più silenzio e stigma, ma sostegno e condivisione. Quest’anno allargheremo l’area prevenzione: non solo seno, ma anche patologie ginecologiche, cutanee, renali, tiroidee e della prostata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sport - lotta
Mohammed #BenSulayem guida la lotta contro l’odio online nello sport, difendendo una visione della #FIA più inclusiva e responsabile. A Stoccolma, rilancia il suo impegno per un motorsport aperto al cambiamento. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formul - facebook.com Vai su Facebook
#sport, #salute e lotta al #tabagismo saranno al centro del talk di domenica 14 settembre, organizzato con @AIOMtweet, @_sirm e #tennisandfriends a Torino, Piazza Castello. Scopri i dettagli nel programma. @MassimoDiMaio75 @GMeneschincheri @Paolo - X Vai su X
Sport e lotta contro i tumori Race for the cure ai Giardini; Lo sport stimola il sistema immunitario contro il tumore; Un torneo di tennis aiuta la lotta contro il tumore al seno.
Sport e lotta contro i tumori Race for the cure ai Giardini - "È importante che tutta la comunità si impegni sulla prevenzione". Lo riporta msn.com
Cunardo in movimento: torna la Camminata LILT per la prevenzione oncologica - Domenica 21 settembre una passeggiata di 5 km tra ciclabile e boschi per sostenere i progetti della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Da laprovinciadivarese.it