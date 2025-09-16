sport e lotta contro i tumori race for the cure ai giardini

"È importante che tutta la comunità si impegni sulla prevenzione". Con questo appello il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato la 19esima Race for the Cure, in programma da venerdì a domenica ai Giardini Margherita. "Correre insieme significa sostenere la ricerca, stare accanto a chi affronta la malattia e ricordare chi non c’è più", dice. "Abbiamo contribuito a cambiare la mentalità – ha detto la presidente regionale di Komen Italia, Carla Faralli, l’associazione organizzatrice –. Non più silenzio e stigma, ma sostegno e condivisione. Quest’anno allargheremo l’area prevenzione: non solo seno, ma anche patologie ginecologiche, cutanee, renali, tiroidee e della prostata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

