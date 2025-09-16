Spolli sulla corsa al primo posto | Juve e Inter saranno protagoniste per lo scudetto I nerazzurri possono giocarsela

Spolli si esprime sul futuro dei nerazzurri: «La difesa è un problema, ma l’Inter è ancora forte e competitiva per il titolo». Intervistato da TMW, Nicolas Spolli, ex difensore del Catania e del Genoa, ha analizzato la lotta per lo scudetto e il recente incontro tra Juventus e Inter. Nonostante la sconfitta subita dai nerazzurri sabato allo Stadium, Spolli ha dichiarato che sia l’ Inter che la Juventus sono ancora le principali contendenti per il titolo di campione d’Italia. «Sia Inter che Juve saranno protagoniste per vincere lo scudetto. Nonostante il risultato di sabato, ritengo che i nerazzurri siano forti e possano giocarsela con tutti», ha affermato l’ex difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com

