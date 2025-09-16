Anche a Spoleto si torna a scuola. In attesa del termine dei lavori post terremoto molti degli studenti spoletini sono ospitati nei moduli abitativi. Ad augurare un buon anno scolastico ieri mattina è stato il sindaco Andrea Sisti. "Più che in passato, la contemporaneità impone di considerare le nostre aule non solo come luoghi di trasmissione del sapere, ma come veri e propri laboratori di pace, di dialogo e di civiltà. La scuola è il luogo in cui si insegnano i valori fondamentali che permettono di comprendere il mondo in tutte le sue sfaccettature: l’empatia, il rispetto reciproco, la solidarietà e la capacità di costruire ponti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spoleto Lezioni nei moduli abitativi. Attesa la fine dei lavori post-sisma